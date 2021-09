Anunciar el apocalipsis con cara de apocalipsis no ayuda, pero no engaña

Si de algo carece Greta Thunberg es de una mínima expresión amable cuando enumera en público y en voz alta las urgencias medioambientales que amenazan el futuro del planeta. Como si una de las exigencias que personalmente plantea como una de las posibles soluciones para frenar esa cuanta atrás que nos persigue como una condena a muerte fuese también estar todo el día de mala hostia. Si eso funcionase, debería saber por experiencia –incluso propia–, pese a su juventud, que la vida no estaría en peligro. Al revés, la Tierra tendría asegurada por muchos siglos la vida tal como la conocemos. Porque el mal carácter de sus habitantes llamados humanos es el pan nuestro de cada día y, probablemente, lo será hasta el último de ellos, ese en que el cambio climático –si no se remedia con soluciones más solventes que ensayar malas caras– nos dé el golpecito definitivo para completar la destrucción de nuestro hábitat. Porque sí, pese a sus gestos desabridos y su inexperiencia científica, Greta Thunberg tiene razón. Cualquier día no tan lejano como muchos piensan, si de una puñetera vez la humanidad en su conjunto no adopta de verdad las medidas necesarias –que por el momento no se adivinan–, un rayo de luz desconocida hasta la fecha convertirá la respiración en un acto imposible y, por lo tanto, nuestra vida en una huella pretérita de lo que un día fuimos como especie, igual que los dinosaurios.

Ni el extraordinario parón de la actividad humana que provocó la aparición del coronavirus pudo frenar el inexorable avance del cambio climático, según evidencian las últimas investigaciones hechas públicas por la ONU. Un motivo más para el pesimismo que incomprensible no despierta la reacción mundial que cabría esperar: este tic-tac letal, una vez puesto en marcha, no se desactiva fácilmente. La única esperanza es esta Juventud por el Clima que resucita tras este año y pico de pandemia y organiza este jueves una huelga mundial por la crisis climática. Son el futuro, si llegamos a él.

xosé ramón r. iglesias