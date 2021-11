Apoyo, aunque velado, a las neuras antiturísticas de Compostela Aberta

Compostela Aberta pinta ya muy poco en el Ayuntamiento de Santiago, pero por alguna extraña razón el grupo mayoritario le sigue bailando el agua en temas como la Casa da Xuventude, que no ha sido derribada para no irritar a los mareantes, y la tasa turística, cuestión que ahora el PSOE empieza a ver con buenos ojos pese al rechazo que despertaba. El alcalde, Sánchez Bugallo, no parece estar muy de acuerdo con la aplicación de dicha tasa y se ha esforzado en matizar que se trata de una propuesta que debe ser aprobada por el parlamento, pero lo cierto es que al final ha cedido ante las neuras antiturísticas de CA. Y también de algunos ediles de su propio grupo. d. p