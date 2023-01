Arreglar Concheiros sin mirar para otro lado en problemas pendientes

Gonzalo Muiños, nombrado recientemente concejal de Obras, quiere que la empresa que reurbanizó Concheiros se ocupe de reparar los problemas surgidos, que son bastantes. Sin duda es una sabia decisión, aunque no haya sido la más rápida de la historia. El problema es que no deje las cosas a medias, que sea consciente, como los son muchos vecinos, de que las obras quedaron a medias con una calle reurbanizada y la otra desértica. No era así como la diseñaron los técnicos. Y que aprovechando que también es responsable de Tráfico ponga remedio a los desmanes en una rúa donde el aparcamiento en aceras es más que habitual. Seguro que lo hará. R.S.