Arreglo del muro del Pombal, otro ‘culebrón’ eterno

Todos sabemos que los trámites burocráticos a veces se eternizan, pero el arreglo del muro del Pombal va camino de convertirse, por su duración, en una especie de culebrón venezolano... y eso que las obras todavía no han comenzado. El caso es que, casi dos años después de su derrumbe sobre la céntrica rúa pegada a la Alameda, el Ayuntamiento ha decidido arreglar la parte pública de la infraestructura tras no haber llegado todavía a un acuerdo con los propietarios de la zona privada en la que también se asienta el murallón. Nadie duda de las habilidades negociadoras de los técnicos municipales, aunque también es necesario recordar que muchos pactos multilaterales y de gran calado internacional se lograron firmar en menos tiempo. En fin, seguiremos esperando a ver si algún año de estos suena la flauta. Y por cierto, ¿el interés público no prima sobre el privado? D. P