Barbanza ábrese camiño no circuíto das peregrinacións

Cada vez son máis os peregrinos que fan o Camiño A Orixe, que ó longo de 115 quilómetros atravesa Barbanza e Dodro para enlazar en Padrón co Camiño Portugués. Esta ruta é froito dun traballo de 4 anos da Asociación de Amigos do Camino de Santiago por Barbanza, que a promoveu, e da promoción que dela fai a Mancomunidade Barbanza-Arousa, da que é xerente Fátima Cachafeiro. Un grupo de mozos farán ese Camiño do 3 ó 7 de agosto no marco da Peregrinación Europea de Jóvenes que coordina a Pastoral Juvenil Europea. Barbanza ábrese paso no circuíto das peregrinacións. s. S.