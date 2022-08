Batalla desigual contra los baches de Compostela

Si uno es concejal de Obras ya sabe que empieza en el cargo con una batalla perdida: será imposible contentar a todo el mundo, reformar todas las calles de una ciudad, en este caso la capital gallega, que lo necesitan de manera urgente. Y sobre todo, finiquitar la pandemia de los baches, que en un clima lluvioso surgen de un día para otro. En todo caso, la campaña que timonea Javier Fernández contra esta lacra de las carreteras es más que justa y necesaria. Aprovechar este buen tiempo, además, parrece lo razonable, para no llegar al invierno con la cama sin hacer. Quien sale todos los días de casa con su coche y pisa siempre el mismo bache puede no estar interesado en los grandes temas de la ciudad, pero seguro que agradece el esfuerzo inversor en alquitrán. Este mantenimiento debería ser constante, que tampoco es tanto pedir. A.S.