Batallas humanas para recuperar vidas

Proxecto Home é o traballo, o esforzo e o sacrificio e de moitas persoas, que en Galicia están coordinadas por Ramón Gómez Crespo. Apareceu estes días nos medios pola recepción dunha doazón do Grupo Pérez Rumbao e a Fundación La Caixa para un programa de inserción laboral. As xentes de Proxecto Home seguen sendo, ao longo dos anos, o suficientemente serias, rigorosas e transparentes como para manter e aumentar a confianza dos que queren axudar a financiar as batallas máis humanas contra a droga. E recuperan vidas. X.C.