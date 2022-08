Buenos tiempos para la lírica municipal en el Raxoi de hace veinte años

Muchos aseguran, no sé si con demasiada dosis de nostalgia, que el nivel de la política ha bajado en los últimos años. Sea cierto o no, la realidad es que los tiempos han cambiado, también para la política. La corporación compostelana de hace veinte años era muy diferente, con otro tipo de compañerismo entre partidos y con una forma más sutil de lanzarse los puñales. Encarna Otero puede personificar perfectamente ese cambio. Era impetuosa, todo vehemencia, pero transmitía nobleza en su trabajo. Vivía la política con intensidad y uno tenía la extraña sensación, por inusual, de que realmente su prioridad era ayudar al ciudadano y mejorar día a a día Santiago. A.S.