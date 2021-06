Cada obra segue sendo unha caixa de sorpresas

En Santiago cada obra é unha caixa de sorpresas. Vémolo estes días a raíz da reurbanización da rúa dos Concheiros, onde aparecen liñas eléctricas que non están rexistradas en ningún plano, conducións de auga que van por onde non deberían e mesmo edificacións clandestinas que forman parte da nosa proverbial, e nestes casos lamentable, iniciativa cidadá. Supoño que isto confirma que a documentación no sector da construción é imprecisa, escasa ou inexistente. E tamén pode indicar que as corporacións non se aplican co rigor debido na esixencia e comprobación de planos que no futuro serán imprescindibles. Vostede, don José, que xa ten moito percorrido municipal, debería ter isto moi presente e garantir que cando volva levantarse esta rúa, dentro dalgúns anos, aparezan as cousas que teñen que aparecer e no lugar marcado no seu día, é dicir, hoxe. Sen sorpresas. x. c.