Capaz de pacificar a un sector que era ingobernable

Que sea la única conselleira que permanece al lado de Alberto Núñez Feijóo desde el minuto 0, lo de Alfonso Rueda es cuestión aparte, debe marcar carácter. Que lo haga en una cartera tan complicada en nuestra comunidad como la relacionada con asuntos del Mar es síntoma de hacer las cosas bien. Por ese departamento pasaron todo tipo de conselleiros y solo ella logró lo que parecía muy complicado: pacificar a pescadores, marisqueros y mariscadoras, cofradías y hasta a un buen número de furtivos. No contenta con ello cada verano se embarca en la aventura de promocionar los productos del mar, a los que quiere dar valor añadido. Incansable, trabajadora, dialogante y siempre con una sonrisa en los labios. Hay un antes y un después desde que se puso a los mandos de esa nave que antes era tan difícil de pilotar. Y no para. A.T.