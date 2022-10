Casa con dos puertas no sería mala de guardar y sí acicalaría más la zona

El proyecto de peatonalización y humanización de la almendra de Bertamiráns está recibiendo el aplauso casi unánime de los vecinos de este núcleo urbano de Ames. Pero, en contraste, los residentes en otra zona del pueblo concentrada en la rúa del Pedregal y alrededores, están más que indignados por la obra de un supermercado que no abrirá sus puertas hacia esta calle, a la que dará la espalda como si se tratase de un callejón de los suburbios y no un lugar céntrico y de paso concurrido. Los vecinos creen que no se debió construir un muro sobre la acera dejando la fachada principal para otra avenida. Y se preguntan ¿por qué no dos entradas? G. M.