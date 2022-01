Cascada de precios que es insoportable

No hay vuelta atrás, por mucho que se meta en la cocina de los datos económicos no hay forma de disfrazar el sabor de una insoportable cascada de subidas de precios. Nadia Calviño lo intentó de todas las maneras posibles pero no fue capaz de ofrecer mejor disculpa que la manida “es una situación coyuntural”. Cierto que lo que está ocurriendo “depende de la combinación de elementos y circunstancias que caracterizan una situación” pero hay errores gravísimos en un bigobierno que camina a la deriva. Y ella lo sabe pero es incapaz de disfrazarlo. A.T..