‘Casitas’ para los padres que tienen a sus hijos ingresados en el hospital

Charo Barca lleva ya muchos años poniendo en marcha iniciativas dirigidas a ayudar a los padres que tienen que pasar por el nefasto trago de tener que hospitalizar a un hijo durante largas temporadas. La incertidumbre y la pena no hay quien se las quite a esas familias, pero al menos saben que cuentan con el respaldo de la Fundación Andrea si el dinero no les da para pagar un hotel en Santiago mientras dura la hospitalización. Con esa función nacieron las casitas de Andrea y con ese mismo ánimo sigue trabajando la fundación. Ojalá muchas más entidades, como ha hecho el banco Mediolanum, se sumen a la tarea de poner su granito de arena. Que las casitas no salen gratis. D. P