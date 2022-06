Chegar co corazón ao cerebro dos que teñen que votarche

Dicía un dos exconselleiros a quen Alberto Núñez Feijóo mandou a loitar con escaso éxito pola alcaldía dunha cidade que el era un bo xestor pero incapaz de gañar eleccións. No seu día tivo moito peso na Xunta e aínda que advertiu ao entón presidente que era unha moi mala idea non lle fixeron moito caso. Foi a súa tumba política pero pola contra agora vive moito mellor. O exemplo serve para diferenciar entre os bos políticos e os políticos que gañan eleccións.

A nacionalista Goretti Sanmartín é unha moi boa política que leva tempo demostrando as súas capacidades. Fíxoo como vicepresidenta da deputación e lévao adiante cunha oposición de manual (apoiando ou rexeitando en función dos intereses cidadáns) no Concello de Santiago pero sobre todo no seu posto dentro do Consello Nacional do BNG como unha das colaboradoras máis próximas da portavoz Ana Pontón, nese novo camiño emprendido pola formación frontista que lle está dando tan bos éxitos.

Goretti ten moito que ver na estratexia que está a ampliar as bases do Bloque no seu obxectivo cara á presidencia da Xunta. Feminista, activista social, ecoloxista, muller comprometida e con profundas conviccións ancoradas nun nacionalismo de esquerdas sabe que politicamente é máis importante tender pontes que construír muros e por iso, consciente das liñas vermellas que non se poden atravesar, busca convencer ao maior número de persoas para sumarse ao seu proxecto.

Ten en Santiago de Compostela o vento de cola. A nivel autonómico con Pontón como política moi valorada, de xeito persoal pola súa forma de facer e acercarse á xente e moitos veciños ainda lembran a puxanza das concellerías nacionalistas nos gobernos de coalición co PSOE. A súa capacidade está suficientemente demostrada.

Ten por diante o reto, desde o corazón como anunciou na súa presentación, para converter os desexos en realidades e postularse como seria candidata a converterse na primeira alcaldesa da capital autonómica. Sería un ano antes que Ana Pontón convértase na primeira presidenta de Galicia? O tempo dirao pero Goretti xa está poñendo as primeiras pedras. E fíxoo co corazón. LUCÍA LÓPEZ