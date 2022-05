Chocar contra un muro de incomprensión y ver toneladas de desgana

Los familiares de los desaparecidos en el naufragio del buque cangués Villa de Pitanxo continúan con su cruzada para que se conozca la verdad de lo ocurrido y, sobre todo, que España envíe un equipo baja bajar al pecio y tratar de recuperar los cuerpos sin vida. María José de Pazo, erigida en portavoz, viajó junto a otros familiares a Madrid para hablar con la embajadora de Canadá en nuestro país y el Defensor del Pueblo, entre otras gestiones, y allí constató lo que ya sabía: que el Gobierno de España se afeita para arriba y no piensa mover un dedo. Por eso José Miñones, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz (éstos dos últimos no quieren ni recibirlos) son personas non gratas para ellos. LAURA ramírez