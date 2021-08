Ciclo insuperable robando tiempo al tiempo por un sueño

Se imagina usted, querido lector, un ciclo de casi un cuarto de siglo robando horas a tus estudios, a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos... a tu vida con la intención de clasificarte para unos Juegos Olímpicos. Pocas personas hay en el mundo que puedan decir que compitieron en seis de las citas que suponen la máxima expresión para un deportista. En España solo hay una; es gallega, se llama Teresa Portela y ayer batió un récord que está al alcance solo de las más grandes. No contenta con eso, la palista de Cangas se propuso, regata a regata, seguir sumando carreras. Entró en semifinales por la puerta grande con sus 39 años y no duden que se dejará el alma en el intento de luchar por una medalla. Da igual lo que haga: ya forma parte de la historia del olimpismo. Empezó en Sidney con este siglo y no paró hasta Tokyo 2020, que se disputa en 21. Un ejemplo para todos.J.A.P.