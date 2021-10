Cifras y letras de una reflexión: un Bloque igual a su Galicia ideal

En la larga reflexión pontónica que dio comienzo a finales del mes de agosto, se cruzaron dos estaciones de paso que la portavoz nacional del Bloque no pudo obviar: el debate de política general y la presentación de los Presupuestos de la autonomía. Fueron dos acontecimientos de enorme trascendencia política en la comunidad, donde Ana Pontón se vio forzada a aparcar la meditación personal sobre su futuro y a implicarse activamente en ellos. Su participación enérgica en el primero y la intervención más pasiva que tuvo en los segundos, valorando los números que nos dejó el conselleiro Valeriano Martínez, podrían ofrecernos alguna pista de los caminos por donde circulan esos análisis introspectivos que valdrían su peso en oro como exclusiva, pero cuyas conclusiones no tiene pensado hacerlas públicas hasta la asamblea nacional que el BNG celebrará en la primera semana de noviembre. En un breve compendio de cifras y letras extraídas de sus alocuciones en los dos contextos referidos, se ve que Pontón insiste en una Galicia empequeñecida por los Gobiernos de Feijóo, que contrapone a la Galicia en grande que sueña su frente nacionalista y que considera posible conseguir poniendo en práctica las políticas que lleva en su programa electoral. Esa confrontación entre lo minúsculo y lo mayúsculo que reviste de identidad propia cuando compara la Galicia de Feijóo y la suya, seguramente no dista mucho de la competición que se da en su propia formación, con ese BNG de luces reducidas que ella quiere transformar para que sus focos alumbren más allá de sus espacios tradicionales, de manera que supere unas fronteras que son imprescindibles rebasar para aspirar a acercarse a la Presidencia de la Xunta. Pontón necesita un BNG engrandecido para elevarlo, y elevarse ella misma, a una categoría política suprema desde la que podría elaborar sus Presupuestos y hablar como presidenta en el debate del estado de la autonomía.

xosé ramón r. iglesias