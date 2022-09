Colocada justo al lado de la dama roja

No es baladí que Yolanda Díaz presentará públicamente a los 38 coordinadores de los distintos grupos de trabajo de Sumar arropada por tres de ellos. No sorprendió que dos fueran el analista Ignacio Sánchez y el magistrado del Supremo Fernando Salinas pero sí que resaltó la presencia de una persona prácticamente desconocida para los medios madrileños. Nos referimos a Marta Lois, la portavoz de CA en Compostela, llamada a ser el brazo derecho en este nuevo proyecto. ¿Le obligará a dejar el pazo de Raxoi? Más que posible. A.T.