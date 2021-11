Cómo interpretar que Ferraz jamás te dejará caminar solo

Hay que ver con qué fuerza entra el alcalde de As Pontes en el principal despacho de mando del PSdeG, sobre todo hay que ver qué ganas tan poco disimuladas había en la sede federal de Ferraz de que se produjera el cambio de liderazgo en la federación gallega del partido, pues aún no fue proclamado don Valentín González Formoso formalmente por el congreso previsto para el puente de diciembre y ya ordenan desde Madrid que se le dé el tratamiento debido de secretario xeral, título que ganó limpiamente en las primarias. Ni esperan al Congreso ni, por lo visto, se fiaban de que éste hubiera transcurrido con normalidad bajo la tutela del equipo organizador escogido por el líder saliente, Gonzalo Caballero. De ahí que se dieran prisa en cesarlo fulminantemente y nombraran otro del gusto del nuevo secretario xeral. Temían, quizá, que previamente al cónclave el secretario de Organización, José Antonio Quiroga, volviese a sorprender a los miembros de la candidatura finalmente vencedora en las recientes elecciones internas, empapándoles las espaldas y alguna parte más, como ya hizo el pasado verano de un manguerazo periodístico de primer orden que provocó tantos regueros de tinta como aludidos dejó. Ferraz no se fiaba de Gonzalo Caballero, pese a la pureza formal que sugiere su apellido, y pronto iremos viendo cuánto se fía de Formoso como posible candidato a la Presidencia de la Xunta. Básicamente, porque para disputarle ese cargo a Feijóo hasta al propio Formoso se le ve titubeante. Digamos que no las tiene todas consigo, que reconoce honestamente que puede que haya otros compañeros más adecuados y que tiene bastante claro, por mucho que dijese en la campaña de primarias, que en 2020 él tampoco hubiese evitado la caída del PSdeG al tercer lugar de la política parlamentaria gallega. A Ferraz se le ve muy intervencionista y a Valentín, algo indeciso. Una cosa es manejar el partido y otra, llevarlo a la Presidencia.

xosé ramón r. iglesias