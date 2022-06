Cómo no te van a querer, si eres del Celta y nos llenas el Gozo otra vez

C. Tangana, como uno de los artistas españoles del momento, tiene a su favor varios éxitos indiscutibles y su pública simpatía por los colores del Celta de Vigo. En Galicia, sus fans son legión, como ayer quedó acreditado en el Monte do Gozo, esa especie de parque temático del peregrino eclipsado en los últimos lustros por la Cidade da Cultura que se levantó en el Gaiás. Lo bueno de que llegara a esta capital santa curtido en polémicas templarias tras su baile con Nathy Peluso en la catedral de Toledo, es que así no peligró el puesto de ninguno de los canónigos compostelanos. Él se deja querer hasta por los sagrarios, aunque en su canción nos haga creer lo contrario. X. i.