Como predicar no deserto a voltas co Castelao Feijóo

Por poñer as cousas en contexto: Vox, o partido da ultradereita en España, obtivo nas últimas eleccións galegas dous de cada cen votos. Ben é certo que ese 2 % é máis que nada, que era o que tiña ata non hai moito, pero segue a ser unha migalla se se compara cos 48 que obtivo o PPdeG de Alberto Núñez Feijóo, o auténtico dique de contención ao avance na comunidade do partido de Abascal. Enténdese ben porque o presidente da Xunta é, xa que logo, o gran enemigo a bater da ‘derechona’, que esta semana mandou ao seu secretario xeneralísimo de visita a Compostela para dar fe, unha vez máis, de que non entende a realidade desta punta do noroeste nin o sentimento dos galegos. Ortega Smith cre que insulta ao presidente da Xunta ao referirse a el como “Castelao-Feijóo”... sobra dicir que predica no deserto e para unha parroquia que non é a súa. C.A.