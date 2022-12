Como una moto: cuanto más acelera, pues más gobernante se pone

A Alfonso Rueda le gustan las motos. No verlas en la televisión o en los concesionarios, pasmando con lo bonitas que son. Le gusta montarlas y hacer unos buenos kilómetros en ellas. Pilotarlas. Eso hace también en el Gobierno gallego que preside. Pilotarlo personalmente, no poner la conducción automática y que cada conselleiro se las arregle como pueda. Y ya que hablamos de hacer kilómetros, en este principio de semana hizo unos cuantos (en coche oficial, no en moto, aunque si por él fuera estaría dispuesto) para ponerse al frente de la nave que conduce, que no es otra que la autonomía gallega, para despachar con el presidente de Asturias en Ribadeo y luego entablar en Santiago un diálogo constructivo con el Consello Galego de Médicos. Lo que se ve en la gestión de Rueda, por encima de todas las cosas, es acción. Sabe medir muy bien cuando puede delegar y cuando tiene que ponerse personalmente al volante. Maneja con soltura y experiencia la caja de cambios para que su Gobierno avance siempre con la marcha adecuada. Había que reactivar la entente de las comunidades del Noroeste y allí estaba. Había que resolver algunos problemas sanitarios y allí apareció puntual a bordo de su moto.

eduardo motero