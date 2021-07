Compostela non vén do poético e revelador campo de estrelas

Resulta que Compostela non é o poético ‘campus stellae’ que séculos atrás marcou o lugar do sepulcro do Apóstolo e que desde sempre alimentou o noso imaxinario. O nome da cidade vai doutra cousa ben distinta, xa que procede do verbo latino componere, que significa ‘compoñer, adornar’. De xeito máis preciso, Compostela sería o diminutivo de ‘composta’, o participio verbal. Para descubrir cousas como estas, referidas aos topónimos galegos, hai que ler o libro ‘Os nomes dos concellos da provincia Coruña’, de Gonzalo Navaza, publicado pola Real Academia Galega e cheo de sorpresas como a de poder asimilar, quen o diría, ‘Compostela’ a ‘Adornadiña’. X.C.