Compromiso, firmeza y solvencia ante el mayor de los desafíos

Cuando en 2019 la entonces canciller alemana, Angela Merkel, y el todavía presidente francés Emmanuel Macron decidieron que había que desatascar las interminables negociaciones sobre el reparto de los principales puestos en las instituciones europeas, se sacaron de la manga el nombre de una mujer que iba a convertirse en la primera presidenta de la Comisión Europea: era alemana, era mujer y era... ministra de Defensa. Una sorpresa mayúscula que Ursula von der Leyen fuera la elegida a pesar de que todos los países miembros consideraban que era una muy buena candidata: europeísta hasta la médula, perfecta conocedora del engranaje comunitario, respetada por todos los gobiernos y defensora acérrima de la integración de los países en un espacio común.

La vida de Von der Leyen es, cuanto menos, curiosa. Nació en Bruselas hija de un político democristiano que llegó a ser presidente de Baja Sajonia y amenazado por los terroristas del Ejército Rojo; se formó en Londres con nombre falso y protegida por Scotland Yard. Inció estudios de Arqueología, pasó a Económicas y acabo haciendo Medicina. Se casó con un médico con título nobiliario pero militante de partidos de izquierdas. Vivieron en Estados Unidos y son padres de siete hijos. Por eso tardó en llegar a la política pero desde que lo hizo su carrera fue fulgurante.

Por su condición de mujer sufrió algunos sonoros desplantes pero ella, feminista convencida, siempre salió airosa. Ahora le toca lidiar con la situación más complicada para Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sabe que tiene difícil casar intereses muy dispares pero no se arredra y está dispuesta a combatir a Vladimir Putin con armas no tan mortales pero igual de poderosas. Tiene el reto de preservar la unidad entre los estados miembros, el objetivo de frenar a Rusia, el compromiso de salvar a Ucrania y el deseo de que los refugiados sean acogidos con rapidez y no sufran más consecuencias que las ya vividas.

No duden que se dejará todo en el empeño y que Ursula von der Leyen es garantiza de firmeza, solidaridad y solvencia en unos momentos tan complicados. aNTÓN TRABANCA