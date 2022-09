Compromiso no solo con los pacientes, sino con quienes les acompañan

El estudio que presentó ayer el Servicio de Neurología del CHUS, de la mano con la socióloga Ana María Díaz Cortés, es un ejemplo más del compromiso del departamento que dirige magistralmente el doctor José María Prieto ya no solo con los pacientes sino con los familiares y otras personas que les acompañan en su enfermedad. De esta investigación se desprende que más de la mitad de los cuidadores de los enfermos de Alzheimer sufren sobrecarga o algún tipo de estrés. No es de extrañar, pues se trata de una dolencia lenta y que en algunos casos llega a durar muchos años ya no solo desgastando al enfermo sino también a las personas que le asisten. u.s.