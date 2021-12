Con circunloquios y soliloquios como una defensa previsible

No hubo, que se recuerde, político en España más hábil que Mariano Rajoy para introducir soliloquios y circunloquios en las intervenciones públicas en las que no quiere decir nada. Esa actitud no tiene nada que ver ni con la retranca propia del carácter gallego ni con la supuesta socarronería que se le atribuye. Rajoy es así y punto. En su larga trayectoria política dejó muchas muestras de su habilidad en la utilización de los dos sustantivos antes citados.

Eso lo debería saber Gabriel Rufián siempre obsesionado con la figura del expresidente del Gobierno. También tenía que prever el líder de los republicanos catalanes que Rajoy acudiría a la comisión de investigación en el Congreso dispuesto a dar pases del arte del toreo, en sentido verbal figurado, como cambiadas, verónicas, chicuelinas, gaoneras o faroles. Rajoy es aficionado a la tauromaquia y Rufián lleva en sus venas sangre de Jaén y Granada. Por eso quiso recibir al expresidente a porta gayola y se llevó la correspondiente cornada. Por más que el diputado catalán intentó ponerle nervioso o sacarle de sus casillas lo único que encontró fue un muro que rebotaba respuestas tan vacías como ingeniosas.

Incluso cuando quiso entregarle la copia de una sentencia que relaciona al PP con la corrupción recibió, a cambio, un ejemplar de esa Política para adultos, obra del registrador de la propiedad. Rufián se fue antes enfadado y Rajoy espero al final para salir repartiendo sonrisas. Al diputado no le quedó otra que acudir a Twitter a gritar que “Rajoy miente” mientras el expresidente, seguro, estaría fumándose un puro. A.S.A.