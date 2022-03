Con la fotofija en la mente de una charla para cambiar el mundo

Podemos imaginarnos, sentados el uno frente al otro, al Dalai Lama decir que “casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por lo demás” mientras que Martín Luther King le responde “si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. No debería ser difícil visualizar esa imagen pero hay seres humanos incapaces de hacerlo. Otros en cambio parece que la tienen cual fotofija en sus mentes, éstos últimos acostumbran a ser personas solidarias dispuestas siempre a tender sus manos.

En Miguel Ángel Tobías anidan varias singularidades. Tocó el cielo del éxito profesional... y no se durmió en sus laureles, y bajó a esa especie de infierno en el que te das de bruces con la muerte... y se resistió a cruzar la línea. Él si puede imaginare al Dalai Lama y al doctor Luther King en animada conversación sobre las bondades de los seres humanos.

Tobías es la persona que creó el programa de más éxito en las televisiones de nuestro país. Otros habrán tenido mayor recorrido comercial, audiencias superiores e impacto pero ninguno puede superar a Españoles por el mundo replicando formatos: fueron gallegos por el mundo, andaluces, madrileños, catalanes, vascos, extremeños, canarios, baleares y, seguro, ceutíes o melillenses. Es decir, ningún otro producto televisivo acaparó tanto éxito.

Pero este bilbaíno que presume de ser del lugar donde vive tiene otra parte apasionante: la de aventurero. Cuentan en su libro Renacer en los Andes que “siempre le han apasionado el riesgo y la aventura y que ha visto la muerte muy de cerca muchas veces”. En ese libro, y tomo prestadas palabras ajenas, “ofrece un relato desgarrador; sincero y directo, y a la vez lleno de esperanza y de luz, sobre sus propias experiencias cercanas a la muerte y el sentido de la vida. No tiene ninguna duda del milagro que se produjo al salir vivo de una montaña en la cordillera de Los Andes”. No sigo para no cometer el imperdonable pecado de hacer spoiler.

Miguel Ángel Tobías presenta esta semana en Santiago una serie que sí vale la pena. Solo una persona con su sensibilidad sería capaz de crear, escribir, dirigir y hasta coprotagonizar una forma muy distinta de transitar por la ruta jacobea. Es ese Camino interior que, a buen seguro, va a marcar a una legión de peregrinos; muchos que ya transitaron y otros que están dispuestos a hacerlo. Tobías es ahora gallego y bueno sería que no despreciemos su talento. Que de buena gente como él no andamos sobrados. antón trabanca