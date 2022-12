Con Luis Enrique en el camino su destino es rodar y rodar

Este futbolista tinerfeño de naturaleza creativa y maneras de equilibrista, que hace apenas dos años jugaba en la Segunda División, tuvo la mala suerte cuando fichó por el Barça de que se le comparase demasiado pronto con el mejor jugador español de todos los tiempos, Andrés Iniesta. Entre Pedri y el autor del gol que le dio a España nuestro único Mundial, por fantástico que sea Pedri, que lo es, aún media un abismo. Dicen que Pedri apenas pierde balones, pero eso comparado con el de Fuentealbilla es mucho, porque éste no perdía ninguno (es un dato, no exageración ni metáfora). Con todo, la principal diferencia está en la profundidad de Iniesta. Pedri domina el juego y en ciertos destellos que nos deja se augura algún proyecto de parecerse a Iniesta, pero hoy por hoy es más como Xavi. Domina los tempos del partido, pero más en horizontal que en vertical. Tal vez en la Roja le falten socios con los que asociarse para crear peligro. Un Aspas o un Canales, jugadores rápidos, talentosos y con instinto para atacar. Luis Enrique hizo un equipo con agresividad apaisada, fácil de defender. Podemos ganar a cualquiera, pero sobre todo perder con cualquiera. Pese a talentos como el de Pedri. El Mundial está caro, no barato, barato.

eduardo montero