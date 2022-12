Con una mano dando y con la otra aireando la sensibilidad de dar

Hay noticias malas que dejan bien al que las comunica, como la pandemia del coronavirus, porque quien da la cara recoge la compasión que desprende el conjunto de la población y cosecha además los frutos de los anuncios de las medidas para paliar la situación; y hay noticias muy buenas que ya de por sí ensalzan al heraldo por razones obvias. En ambos casos, aparece siempre Pedro Sánchez, no diremos que a recolectar directamente y sin rubor lo que se pueda en beneficio propio, pero tampoco pasaremos por alto el detalle de que casualidad sí que no es. El presidente del Gobierno sabe bien cuándo debe saltar al plasma para que quede claro quién maneja el timón en este país y cuándo tiene que quedarse en retaguardia. Ayer, salió eufórico a hacer público un torrente de medidas que harán más fácil la vida a los españoles, en especial a aquellos que cuentan con menos recursos, reforzando su imagen de líder solidario y social ante los ciudadanos. Que el próximo año haya elecciones tal vez tenga algo que ver, seguramente, pero también sería injusto no recordar que esta legislatura, por las especiales circunstancias en que se desarrolla, necesitó que el Estado se implicara más que nunca en ayudar a los de abajo. Y Sánchez estuvo ahí. Para hacerlo y para anunciarlo.

eduardo montero