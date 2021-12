Confianza en medio de la crisis sanitaria, psicológica social

Ejerció ayer de anfitrión en una ceremonia religiosa en la Catedral compostelana en la que cobró un protagonismo especial la pandemia y todas sus consecuencias. En este sentido, y pese a los malos datos que se manejan en estos momentos, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quiso hacer un llamamiento a recuperar la confianza en medio de la crisis sanitaria, económica y sobre todo psicológica, afirmó en alusión a los problemas de salud mental que el coronavirus también está generando en tantas personas. Acto seguido, sostuvo que hay dificultades que no pueden resolverse sin la aportación del pensamiento religioso. Así respondió el prelado a una Ofrenda en la que Sánchez Bugallo realizó una radiografía detallada del contexto social actual y en la que pidió al Apóstol que ilumine a los responsables públicos para no dar pasos en falso. U.s.