Conocer para poder valorar lo propio

Se dice que lo que no se conoce no existe. Conscientes de que esto no es exactamente así, el Concello de A Laracha, que preside José Manuel López, invita a todos sus vecinos a que participen el 5 de febrero, a las 12.00 horas, en una visita guiada al castro de Montes Claros, un antiguo poblado fortificado de la Edad del Hierro, situado en la parroquia de Vilaño. La arqueóloga Puri Soto les hará viajar en el tiempo para saber como vivían los pobladores del yacimiento que, poco a poco, vuelve a ver la luz. m. Lavandeira