Consecuencias de la pasividad ante los problemas futuros

“La política de comunicación del Gobierno deja mucho que desear. Y no me refiero ahora a la condescendencia del Gobierno ante la propagación del populismo y la puerilidad”. El entrecomillado inicial pertenece a Cayetana Álvarez de Toledo y aparece en su libro Políticamente indeseable que está removiendo las conciencias de una gran mayoría de militantes del PP; de los pocos que están de acuerdo con sus postulados y de los muchos que los rechazan. Esas palabras están dirigidas a Mariano Rajoy y tienen su enjundia precisamente en estas fechas que se cumple una década de aquel arrollador éxito electoral, en 2011, que le llevó a La Moncloa.

Una efemérides que recordaba ayer el propio Rajoy afirmando que “hace 10 años los españoles nos encargaron sacar a España de una crisis devastadora y lo hicimos. Fue un honor dejar una España mejor que la que recibimos y un orgullo hacerlo con la ayuda de tanta gente y con la entrega generosa de todo el PP, gracias”. Ese fue el gran éxito del expolítico gallego: recibió un país al borde de la bancarrota, con seis millones de parados (cifra nunca antes ni después alcanzada), al que los mercados no querían financiar y que era considerado uno de los pigs (cerdos) en las instituciones políticas y financieras de todo el mundo.

De aquellos pigs, Portugal, Irlanda y Grecia tuvieron que ser intervenidos, Italia se apartó gracias a la presión de Mario Draghi (y su potente industria) mientras que a España le costó sangre, sudor y lágrimas. El milagro Rajoy no tuvo después reflejo en las urnas y perdió la mayoría absoluta antes de ser arrastrado por la moción de censura.

Nadie fuera de España entendía lo que había ocurrido pero Álvarez de Toledo, en su libro, pone el dedo en la llaga con la decisión del presidente del Gobierno de rebajar las condiciones impuestas para la fusión de Antena 3 y La Sexta o los beneficios (vía Soraya) al Grupo Prisa directamente y con la venta de Canal Plus. “Rajoy no se enteró de lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde”, dice Cayetana. Y tiene razón. El PP por miedo a la izquierda acostumbra a despreciar a los medios amigos convencidos de que siempre serían leales. Manuel Fraga lo sufrió en Galicia y Rajoy, como antes José María Aznar, en Madrid. La Gürtell está todos los días en los papeles (hasta en el de la moción de censura) mientras que del escándalo de los ERE nadie habla. Quizás alguno más debería tomar buena nota. Por si vienen curvas y no hay a donde agarrase. aNTÓN TRABANCA