Contra la ELA intentará realizar la más brillante parada de toda su vida

Sustituto del mítico Iribar en la selección, los más jóvenes no se acordarán del portero ourensano Miguel Ángel, dueño de la portería del Bernabéu durante muchos años y también de la Roja, con paradas inverosímiles para estudiar en las escuelas de fútbol, como la que realizó en el Mundial de Argentina ante Austria. Fue un guardameta moderno, de enormes reflejos y sangre fría. Pero la vida no se apiada con nadie y estos días conocimos que sufre una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El Real Madrid dijo que estará a su lado para todo lo que necesite, que no será poco, y él luchará para recaudar fondos para tratar esta enfermedad. Continúa dando ejemplo. i. i.