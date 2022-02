Contra la propaganda rusa que trata de desacreditar a su país

No tiene pelos en la lengua y, pesa a la angustia que vive, no duda en dar la cara para defender a su país y a sus compatriotas. Agnes Kostiukhina, joven ucraniana afincada en Santiago, se niega a callarse frente a aquellas personas que considera altavoces de la propaganda de Putin. También las hay en España, dice; es más, incluso en Galicia, y lo cierto es que no lo consigue comprender. No es capaz de asimilar que todavía quede algún ciudadano ruso que se atreva a salir en los medios de comunicación defendiendo la masacre que se está viviendo en Ucrania, justificándola con argumentos banales y que solo responden al ideario del Kremlin. Tiene toda la razón. A.R.