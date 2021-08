Control estricto al milímetro de las cuentas de Raxoi

Poco tiempo le ha hecho falta al viceportavoz del PP en el pazo de Raxoi para cantar las cuarenta al gobierno local en la polémica por los contratos no remitidos al Consello de Contas para su fiscalización. Ramón Quiroga se ha caracterizado siempre por un constante seguimiento de todos los asuntos económicos que afectan al gobierno compostelano, y entre sus conocimientos profesionales y su experiencia anterior al frente de las finanzas de Santiago, se puede decir que se trata de un seguimiento al milímetro, en el que no solo no deja pasar ni una, sino que tampoco se traga ninguna de las disculpas que los políticos siempre llevan en la recámara cuando pintan bastos para tratar de salir airoso del apuro. Si la función de la oposición es fiscalizar al gobierno, está claro que él la sabe llevar a rajatabla hasta que ve las cuentas claras. c. p.