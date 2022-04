Crisis demográfica, se repara o no habrá a quien gobernar

De aquí a poco más de veinte años, en Galicia habrá ochenta personas jubiladas por cada cien en edad de trabajar. Con este panorama, a ver quién es el genio economista capaz de cuadrar los números para hacer posible el pago de unas pensiones dignas. Es obvio que si esta situación no sufre un cambio radical (y no hay señales que indiquen que la cosa vaya en esa dirección) no hay sistema que pueda eludir la quiebra. Pero incluso más allá de la financiación de los futuros planes para estos subsidios, la tragedia demográfica gallega se extiende a otros ámbitos no menos graves, pues el mantenimiento mismo de Galicia como comunidad humana no está asegurado. Ante este horizonte, reparar la adversidad demográfica debe de ser el principal objetivo del Gobierno de Xunta, con su nuevo presidente al frente. Nos va la vida en ello. t. m.