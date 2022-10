Cruzar la mar no es igual a pesca de mar

El líder del PSdeG viajará en breve a los mismos países latinoamericanos que estos días visita el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es decir, a Argentina y Uruguay. Pero al también alcalde de As Pontes no le gustó el itinerario internacional elegido por su rival político, al que le hubiera recomendado otro destino, Bruselas. Allí Galicia se juega el futuro de su flota de fondo, mientras que para ir a América ya habría tiempo. No es, entonces, que Formoso se apunte a dirigir una agencia de viajes. Había crítica de fondo. r. r.