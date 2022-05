Cuando a una política se la trae al pairo lo que no es de su cuerda

Cada vez es menos habitual que los cargos políticos se pasen por el forro, dicho en lenguaje coloquial, aquellas cuestiones que les afectan pero que no les gustan. Hasta hace una década era práctica corriente entre nuestros representantes públicos mirar hacia otro lado en esas circunstancias. Aunque, justo es reconocerlo, esa práctica fue cayendo en desuso. Hay excepciones claro. La más evidente en Galicia es Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, a quien hasta las resoluciones judiciales se la traen al pairo. Ni siquiera el escandaloso caso de la recomendación a su cuñada la inmutó lo más mínimo.

Pero hay más cosas. Las cofradías de pescadores de Pontevedra están que trinan contra ella y lo hacen saber públicamente en un comunicado que no tiene desperdicio. De menosprecio es lo último de lo que la acusan.

A ella le da igual, primero dice que no los recibe ya que son muchos, después cuando van menos no le gusta quienes son y al final pasa de todo... Pero lo que más sorprende es su disculpa de que no puede ayudar a los pescadores a paliar el impacto del alza de los precios del combustible; ella lo achaca a las normas sin caer en la cuenta de que su compañero de partido, Valentín González Formoso, destinó hasta tres mil euros para los marineros de A Coruña, también desde una Diputación. ¿A qué juega Carmela? A nada. A ella lo que no le gusta se lo trae al pairo... y no se mueve. LUISA LIAÑO