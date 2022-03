Cuando el humor ácido no mide consecuencias y juega malas pasadas

La verdad es que cuando Will Smith se levantó de su asiento, se dirigió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles y abofeteó al presentador, el cómico Chris Rock, la mayoría de los presentes y la práctica totalidad de los millones de telespectadores, pensaban que todo formaba parte del espectáculo, muy al estilo de Hollywood. Muy pocos sabían que la cabeza rapada de la mujer de Smith es un problema médico de alopecia y no una concesión estética. Cuando se oyó la frase Keep my wife’s name out of your fucking mouth, con el término fucking, prohibido en las retransmisiones televisivas, fue cuando se dieron cuenta de que algo grave pasaba.

En otros momentos quizás nada de eso hubiera ocurrido, máxime en la que iba a ser la gran noche de Will al que todo el mundo coronaba como Óscar al mejor actor, pero actualmente el mundo está un poco (o un mucho desquiciado) y a la más mínima saltan chispas.

Dicen los expertos que la larga pandemia que nos tocó sufrir puede estar detrás de estos episodios violentos que se suceden cada vez con más frecuencia. Y que la situación se está agravando con las consecuencias económicas que sufrimos tras la invasión de Ucrania por orden de Vladimir Putin. Puede ser.

Lo que sí debería tenerse en cuenta es que el humor ácido –Rock es uno de los máximos exponentes en EEUU– debería tener ciertos límites ya que se pueden herir muchas sensibilidades. Este es un ejemplo... que para nada justifica la actitud violenta de Smith. sABELA Arias