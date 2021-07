Cuando la línea argumental en su defensa carece de lógica

Chirría que la principal línea argumental utilizada por la cúpula de Podemos para defender a Isa Serra, la dirigente condenada en firme por el Supremo a 19 meses de cárcel por agredir a dos agentes de policía, sea la de criticar que la sentencia se hubiera filtrado a un medio “de la caverna mediática”. Y carente de fundamentos es la reacción de la ex parlamentaria en Madrid: achacar su condena a la no renovación del CGPJ, acusar a los magistrados de derechistas y amenazar con acudir a Estrasburgo es un ejercicio bien pobre. Hay unos hechos probados que no se pueden cuestionar y a ellos no se refiere Isa Serra. Eso no le interesa, la retrata. J.A.P.