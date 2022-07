Cuando toca luchar contra el fuego en el monte y en la política

Puede que las situaciones se compliquen en otras áreas de gobierno, pero si algún conselleiro tiene asegurado todos los años que el verano será difícil y uno de los periodos de mayor trabajo es el de Medio Rural. José González, que es conselleiro desde septiembre de 2018, lo sabe bien y de nuevo lo está comprobando estos días, cuando por desgracia el fuego vuelve a dar los grandes titulares de la prensa en periodo estival. González, un inspector de Hacienda del Estado que empezó a curtirse como experto en incendios forestales siendo diputado en O Hórreo, no es de los que gestiona –que es lo suyo– solo desde el frescor del aire acondicionado de la oficina. Este fin de semana, terrible por oleada de fuegos desbocados que ocasionó la tormenta del jueves, estuvo al pie de las llamas en la zona sur de Lugo, una de las más afectadadas y con más riesgo por la cercanía del fuego a los núcleos de población en los concellos de Pobra do Brollón y Folgoso do Courel, y los muy graves que afectan a la provincia de Ourense. Pero a González le toca ahora también lidiar con el frente de la política. Porque sabe bien también el conselleiro que en cuanto se prende la chispa de los incendios rebrota la guerra parlamentaria en torno a la política de prevención y extinción, un clásico en el rifirrafe veraniego. El Bloque, a través de su diputada María Albert, pedirá hoy su comparecencia urgente para que aclare, entre otras cuestiones, las denuncias por falta de medios en la lucha contra incendios. Al conselleiro le sobra experiencia para no salir calcinado en ese frente. sabela arias