Cuando un trabajo es de calidad, algo más que una cuestión de fe

“La literatura es eso: contar lo que no está pero podría estar, imaginar para liberarse de las cadenas, cambiar la verdad con la única condición de hacerla verosímil. Es, en todo caso, un pacto de ficción. Una cuestión de fe”. Pocas definiciones se ajustan más a la realidad que esta de Berta Dávila, la joven escritora compostelana, convertida ya, a pesar de su corta trayectoria, en una de las grandes de la narrativa en nuestro país, en gallego y castellano. Berta sumó de una tacada a su extensa colección de premios el Jules Verne de Literatura Xuvenil con Un elefante na sala de estar y el Xerais de Novela con Os seres queridos, una prueba más de su versatilidad y de su calidad literaria. Y esto último no es una cuestión de fe. A.T.