Cuatro simbólicos pasos con mensaje contra la violencia de género

Según la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género, en A Pobra hay activos 17 casos. Para llamar la atención de los viandantes y crear conciencia social sobre esta lacra, la concejalía de Igualdade, que dirige Charo Varela, estampó contundentes mensajes en cuatro pasos peatonales: “Camiño á casa quero ser libre, non valente” (frente al Liceo); “Coidado, o machismo mata” (junto a la alameda); “O maltrato psicolóxico non deixa marcas na pel” (frente al mercado); y “O meu corpo non quere a túa opinión” (junto a la Praza do Emigrante). Pasos simbólicos, pero convenientes. s. s.