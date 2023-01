Cuidar del buen estado de los universitarios también es un objetivo

Con los cambios obrados en los últimos lustros en los planes de estudios universitarios, enero se convirtió en uno de los meses más duros y detestados para los alumnos, lleno de los exámenes que antes se celebraban en febrero y, además, muchos de ellos pruebas finales de asignaturas cuatrimestrales. Adiós a la Navidad en familia y odio a los Reyes Magos que sólo traen miles de folios y más folios, libros por cuyo peso los convalidarían como armas arrojadizas letales y textos digitales sin fin, que en la pedagogía virtual no hay problemas de espacio. Cada año, son más los universitarios que precisan ayuda psicológica, un servicio en el que la Universidade de Santiago fue pionera en prestarlo, lo que se agradece y es una medida a aplaudir, pero que no deja de ser un remiendo tardío. Lo verdaderamente importante es la prevención, hacer desaparecer las causas que envían a nuestros alumnos al diván con problemas de una gravedad creciente. ¿Tan difícil sería, por ejemplo, establecer un calendario de exámenes más racional y humano en contenidos y fechas? ¿Tan dificultoso resulta deshacerse de materia residual e inútil? ¿No tendría que ser primordial cuidar la salud de nuestros futuros profesionales? En el siglo XXI no puede ser norma pasar por una afección mental para graduarse. Y es lo que está pasando.

eduardo montero