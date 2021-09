Cuidar la relación con Sánchez, prioridad para derrotar a la derecha

Desde que, en su adiós, Pablo Iglesias la dejara designada oficiosamente como la próxima candidata de Unidas-Podemos a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz nunca se había mostrado públicamente tan en ese papel como ayer, cuando afeó a sus compañeros rupturistas sus continuas críticas y amenazas al Ejecutivo de Sánchez. “Hay que cuidar la coalición”, les advirtió de buenos modos, como es su estilo habitual, pero de manera firme. Sabe la ministra forjada en los valores del sindicalismo que le transmitió su propio padre que el peor de los males que pueden cortarle a la izquierda sus alas parten de la desunión. A esta vicepresidenta no le agradan esos líos internos en los que su antecesor se movía como pez en el agua. Si Yolanda Díaz va a asumir finalmente la candidatura –asunto que aún no aclaró–, querrá hacer las cosas a su manera, por eso es tan importante el aviso que dio ayer a sus conmilitones. Por primera vez, les torció la cara y les ordenó mudar ese golpe de timón que no conduce más que al enfrentamiento estéril con los socios necesarios, gesto que puede estar indicando que sí se está planteando emprender ese camino que le marcó Iglesias en su despedida. La oposición en la sombra a la parte socialista del Ejecutivo que imponen Ione Belarra y Pablo Echenique desde Podemos para desmarcarse de las decisiones gubernativas que no les gustan están muy bien de cara a la galería y al consumo interno, pero de puertas afuera dejan la imagen de un partido inmaduro y que no se encuentra preparado para gobernar, pese a que gobierna. Y, si Yolanda Díaz se va a presentar, es para continuar la entente con Sánchez que le permita a la izquierda rupturista seguir pisando moqueta y publicando sus iniciativas en el BOE. Un fracaso en las urnas se lo impediría y para evitar ese posible naufragio electoral, la ministra de Ferrol apuesta por proyectar una imagen más institucional de su espacio político y enfrentarse en las generales a la derecha aprovechando la fuerza de un Gobierno compacto. x. r.