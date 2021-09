Dar el toque final a unas obras muy esperadas pero acumulan retraso

La reforma de Concheiros llevaba años en lista de espera. Finalmente, y aunque con retrasos, puede que lleguen al final en noviembre. Ahora se trata de escoger pavimento, que combinará con la piedra. No estaría mal que participaran los vecinos en esta decisión, la mayoría, no solo unos cuantos. Desde luego sería necesario un plan de tráfico para que la rúa reformada no se convierta en una autopista. Debería haber limitación de tráfico y, sobre todo, de velocidad. Real, no solo por una señal. Y aunque no se previó en su momento, quizá todavía se pueda pensar en aparcamientos alternativos próximos. Y de paso, que arreglen los focos fundidos que dan luz provisional. s.r.