De apoyo incondicional a dejarla a un lado... era cuestión de tiempo

Fátima Abal llegó a la alcaldía de Cambados en medio de un gobierno Frankenstein cuyo único objetivo era dejar sin bastón de mando al PP, el partido más apoyado de largo en la villa del albariño. Incluso el voto decisivo pertenecía a un exmilitante popular despechado. El tránsito de la alcaldesa fue complicado ya que siempre estuvo, por culpa de la minoría que tenía el PSOE, a merced del dictado de sus socios, alguno de ellos nada agradable. Lo peor surgió cuando EL CORREO GALLEGO desveló que el domicilio familiar de Fátima (casa de sus suegros) era también la sede de una empresa fantasma (sin apenas actividad) cuyo propietario-testaferro era su marido cuando, en realidad, el dueño era un cuñado investigado por contrabando y narcotráfico. Ella se defendió negando irregularidades (solo había alegalidades) y diciendo que trataban de hacerle daño político. El PSdeG salió a defenderla con Carmela Silva como punta de lanza, primero con mucha intensidad y después con más tibieza, paso previo a sacudirse el problema. Últimamente la alcaldesa estaba, pero era invisible. La cuestión no podía estirarse por más tiempo ya que sus socios de gobierno le ataron las manos bloqueando las asignaciones y dedicaciones, es decir, una cuestión económica. Ahora todo salta por los aires y ya no se puede aguantar más, por eso Fátima Abal se echa a un lado y deja la alcaldía a su mano derecha alegando problemas de salud. Leves, muy leves según ella misma. Pero no se va del todo: mantiene el acta de concejala como seguro de vida. Por si acaso. a.trabanca