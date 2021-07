De como resolver un crebacabezas arrevesado

É a segunda vez que María Pilar Acuña percorre o Camiño de Santiago, ou parte del, e nesta ocasión a súa entrada en Compostela tivo sorpresa. Agradable. Por ser a peregrina número 50.000 deste ano, o segundo da pandemia. Impresiona e ilusiona a cifra, enorme malia as limitacións coas que temos que vivir e que subliña o vigor do Camiño. María Pilar foi recibida e agasallada polo vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e polo cóengo delegado de Peregrinacións, Segundo Pérez. A atención á peregrinación agora mesmo case pide maxia polas dificultades. Segundo Pérez traballa para que o Camiño lles cunda a todos e todas os que o andan, para que o gocen e que as cousas parezan normais cando a normalidade é, de momento, só un desexo. A súa misión é un crebacabezas arrevesado, pero os 50.000 rexistros din que vai indo ben, moi ben. X.C.