De Génova a Moncloa por el camino penal que le allana Sánchez

La sedición pasa a ser desorden público. Este es el enjuague que Pedro Sánchez le mete al Código Penal para que no lo conozca ni la madre que lo legisló. Así nos igualamos a los países europeos, se defiende el presidente, como si aquí importara mucho igualarse a los países europeos. Las penas por la sedición, a quienes le preocupaban, era a quienes cometían este delito o pensaban cometerlo, de ahí que obligaran a Sánchez a meterle la navaja a la ley a gusto del que delinque. Pero tamaña torpeza da aire a nuestro Feijóo, que ahora sí podrá explicar sin complejo alguno por qué no pacta con un Gobierno así la renovación del Poder Judicial. El líder del PP ya salió de su guarida para lanzarse a por el presidente socialista: “Es una irresponsabilidad histórica”. Lo es, y eso conlleva también una oportunidad histórica para que el jefe de la oposición pueda derrumbar los pies de barro catalán en que se sustenta todo el poder de su adversario político. Cuando cambia la norma a conveniencia de sus socios parlamentarios, y no por el interés de todos los españoles, está gobernando sólo para una minoría. Feijóo debe dirigirse a la mayoría restante, que es la que puede colocarlo en La Moncloa.

eduardo montero