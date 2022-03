De la euforia a acabar en el sindicato de cabreados por las cosas de Tezanos

En menos de 24 horas el bueno de Néstor Rego pasó de la euforia al sindicato de cabreados por José Félix Tezanos. Una encuesta de intención de voto realizada por IMOP para El Confidencial le adjudicaba cuatro escaños al Bloque pegado a Bildu (5) y muy cerca del PNV (6) y superando ampliamente tanto a Más Madrid como a Ciudadanos. “Seguiremos

traballando na defensa dos intereses da Galiza e do noso pobo. Porque, ao final, ese crecente apoio que percibimos e que reflicten as enquisas ten de se expresar nas eleccións”, dijo el diputado. Pero este jueves el CIS no trata nada bien al BNG: incluso le descuenta una décima respecto al mes anterior. Cosas del Tenazas, como le llaman algunos. s.A.